Изменения вступили в силу после Нового года

Стало известно, как теперь украинцам придется оформлять субсидию на коммунальные услуги

Как передает Politeka.net, об этом рассказала глава Минсоцполитики Юлия Соколовская.

По ее словам, те украинцы, которые хотят сами оплачивать коммуналку, получая льготу на банковский счет или живыми деньгами, смогут в любое время подать заявку в органы социальной защиты.

Для сравнения, ранее подобное заявление на получение льгот от государства необходимо было подать до старта отопительного сезона, и это создавало массу хлопот украинцам.

С 1 января 2020 года, чтобы оформить субсидию в удобное время, необходимо будет подать заявление произвольной формы в районный орган соцзащиты, указав в документе реквизиты банковского счета и номер мобильного телефона.

Благодаря нововведению украинским семьям не нужно будет ждать отопительного сезона для оформления льгот, если они не успели подать заявку или их финансовое положение изменилось.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы по-новому будут платить за коммуналку. Об этом информирует пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

Сообщается, что правительство обязало пересчитать украинцам платежки за отопление. Это связано с тем, что голубое топливо серьезно подешевело во время текущего отопительного сезона.

Как известно, сейчас тариф на газ , который действует для предприятий теплокоммунэнерго составляет 8300 гривен, но фактически предприятия закупают его за 6100 - 6200 гривен.

В профильном министерстве также заявили, что первый перерасчет будет произведен в январе 2020 года. Сумма, которую пересчитают, зачислят в качестве оплаты будущих платежей.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.

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