При несприятливому збігу обставин, курс гривні може впасти до 28 за долар

Про це повідомили " РБК Україна " опитані експерти.

Незважаючи на заспокійливі заяви урядовців, курс гривні продовжує зростати. В кінці січня курс від Нацбанку наблизився до психологічно важливої позначки в 25 грн (24,92), а на міжбанку за долар вже давали 25,02 грн. Що буде з доларом в найближчі місяці 2020 року розповіли експерти.

Так, економіст Андрій Мартинов зазначив, що курс валют в Україні знаходиться під впливом різних факторів, среи яких він виділив подовження НБУ гри з внутрішніми борговими зобов'язаннями, можливе прийняття в лютому - березні закону про ринок сільськогосподарських земель і отримання 500 млн євро кредиту від ЄС.

При цьому він не виключає, що в разі появи проблем з реалізацією цих завдань курс долара може подскачить до 26-28 гривень, а курс євро - 27-29 гривень.

"В разі проблем з реалізацію цих завдань курс долара може бути в межах 26-28 гривень і курс євро 27-29 гривень. Якщо цілі будуть досягнуті, і не буде закулісних маніпуляцій з курсом, тоді на гривню-1,5 гривні курс може бути меншим", - стверджує Мартинов.

Нагадаємо, раніше керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин заявив, що курс долара в Україні проб'є психологічну позначку.

За його словами, стрибок курсу може статися вже в перший тиждень лютого.

"Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить падати і буде тестувати на міцність психологічну позначку 25 грн за долар. При закритті міжбанку вище цього рівня, можна буде побачити продовження девальвації", – прогнозує експерт.

Нагадаємо, курс валют різко зміниться, долар і євро готують фатальний удар: що буде з гривнею.

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