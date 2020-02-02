При несприятливому збігу обставин, курс гривні може впасти до 28 за долар 

Про це повідомили "РБК Україна" опитані експерти. 

курс валют на 29 июня, доллар

Незважаючи на заспокійливі заяви урядовців, курс гривні продовжує зростати. В кінці січня курс від Нацбанку наблизився до психологічно важливої позначки в 25 грн (24,92), а на міжбанку за долар вже давали 25,02 грн. Що буде з доларом в найближчі місяці 2020 року розповіли експерти.

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Так, економіст Андрій Мартинов зазначив, що курс валют в Україні знаходиться під впливом різних факторів, среи яких він виділив подовження НБУ гри з внутрішніми борговими зобов'язаннями, можливе прийняття в лютому - березні закону про ринок сільськогосподарських земель  і отримання 500 млн євро кредиту від ЄС.

ринок землі, продаж землі

При цьому він не виключає, що в разі появи проблем з реалізацією цих завдань курс долара може подскачить до 26-28 гривень, а курс євро - 27-29 гривень.

"В разі проблем з реалізацію цих завдань курс долара може бути в межах 26-28 гривень і курс євро 27-29 гривень. Якщо цілі будуть досягнуті, і не буде закулісних маніпуляцій з курсом, тоді на гривню-1,5 гривні курс може бути меншим", - стверджує Мартинов.

Нагадаємо, раніше керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин заявив, що курс долара в Україні проб'є психологічну позначку.

За його словами, стрибок курсу може статися вже в перший тиждень лютого.

"Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить падати і буде тестувати на міцність психологічну позначку 25 грн за долар. При закритті міжбанку вище цього рівня, можна буде побачити продовження девальвації", – прогнозує експерт.

Нагадаємо, курс валют різко зміниться, долар і євро готують фатальний удар: що буде з гривнею.

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