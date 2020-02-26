Українцям загрожують нові штрафи за неоплачені комунальні послуги, уникнути яких не вдасться

Новим законом №2189 - VIII "ПРО житлово-комунальні послуги" передбачено, що з 1 травня в Україні починає діяти і пеня за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг. Її пропишуть в договорах автоматично, передає UBR.ua.

Експерти пояснюють, що пеня почне діяти з моменту переукладання договорів - або до 1 травня 2020, якщо власники прийняли рішення самі, або після 1 травня 2020, коли договори будуть переукладені автоматично.

При цьому, оскільки нові ЖКГ-договори не стосуються послуг з постачання електроенергії та природного газу, то і пеня на ці види послуги поширюватися не буде. Чого не можна сказати про інші житлово-комунальні послуги.

Таким чином, отримати пеню можна за опалення, холодну та гарячу воду, вивіз сміття та ін.

Пеня не торкнеться старі борги, які утворилися до 1 травня 2020 року. Штрафні санкції почнуть начитувати тільки на заборгованості, накопичені після цієї дати.

Раніше повідомлялося, що нововведення з оплатою газу не закінчуються на кількість платіжок, українцям загрожують і нові штрафи. В окремих випадках доведеться заплатити вдвічі більше.

Українці почали отримувати по дві платіжки за газ з січня 2020 року, окремо – за спожитий газ і окремо – за його розподіл (доставку).

Оплату за споживання газу газопостачальні компанії рекомендують здійснювати протягом 5 днів після отримання рахунку. За розподіл газу потрібно заплатити з строгі терміни.

Згідно з новими правилами, за послугу розподілу (доставки) газу промисловим споживачам необхідно сплатити до 1-го числа наступного місяця (за лютий – до 1 березня). Але у населення кінцевий термін оплати раніше – до 20 числа поточного місяця (за лютий – до 20 лютого).

За кожен день прострочення оплати після цього терміну можуть нарахувати штраф – компенсацію в сумі, що дорівнює тарифу за кожний прострочений день.

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