Новшества с оплатой газа не заканчиваются на количестве платежек, украинцам грозят и новые штрафы

В отдельных случаях заплатить придется вдвое больше, пишет UBR.ua.

Украинцы начали получать по две платежки за газ с января 2020 года, отдельно – за потребленный газ и отдельно – за его распределение (доставку).

Оплату за потребление газа газоснабжающие компании рекомендуют совершать в течение 5 дней после получения счета. За распределение газа нужно заплатить с строгие сроки.

Согласно новым правилам, за услугу распределения (доставки) газа промышленным потребителям необходимо оплатить до 1-го числа следующего месяца (за февраль – до 1 марта). Но у населения конечный срок оплаты раньше – до 20 числа текущего месяца (за февраль – до 20 февраля).

За каждый день просрочки оплаты после этого срока могут начислить штраф – компенсацию в сумме, равной тарифу за каждый просроченный день. То есть по факту за каждый просроченный день придется оплатить двойной тариф за день доставки (его стоимость высчитывается по конкретному месяцу). Например, при неуплате счета за доставку газа в 200 грн через месяц платеж с учетом компенсации может составить уже 400 грн. Распределительная компания имеет право начислить такую пеню, но может этого и не делать на свое усмотрение.

В облгазах при этом завили, что процесс начнет работать по указанной схеме уже с февраля.

Отметим, что сейчас Национальная комиссия ведет переговоры с поставщиками относительно двух платежек на одном листке бумаги, чтобы клиентам было удобнее их оплачивать.

Вернуться к старой форме квитанции за газ украинцы все равно не смогут. Это связано с тем, что поставщик и транспортер газа – разные компании, которые предоставляют украинским потребителям отдельные услуги.

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