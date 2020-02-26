Украинцам грозят новые штрафы за неоплаченные коммунальные услуги, избежать которых не получится

Новым законом №2189 - VIII "О жилищно-коммунальных услугах" предусмотрено, что с 1 мая в Украине начинает действовать и пеня за несвоевременную оплату ЖКХ-услуг. Ее пропишут в договорах автоматически, передает UBR.ua.

Эксперты поясняют, что пеня начнет действовать с момента перезаключения договоров - или до 1 мая 2020, если собственники приняли решение сами, или после 1 мая 2020, когда договоры будут перезаключены автоматически.

При этом, поскольку новые ЖКХ-договоры не касаются услуг по снабжению электроэнергией и природного газа, то и пеня на эти виды услуги распространяться не будет. Чего нельзя сказать про другие жилищно-коммунальные услуги.

Таким образом, получить пеню можно за отопление, холодную и горячую воду, вывоз мусора и пр.

Пеня не затронет старые долги, которые образовались до 1 мая 2020 года. Штрафные санкции начнут начитывать только на задолженности, накопленные после этой даты.

Ранее сообщалось, что новшества с оплатой газа не заканчиваются на количестве платежек, украинцам грозят и новые штрафы. В отдельных случаях заплатить придется вдвое больше.

Украинцы начали получать по две платежки за газ с января 2020 года, отдельно – за потребленный газ и отдельно – за его распределение (доставку).

Оплату за потребление газа газоснабжающие компании рекомендуют совершать в течение 5 дней после получения счета. За распределение газа нужно заплатить с строгие сроки.

Согласно новым правилам, за услугу распределения (доставки) газа промышленным потребителям необходимо оплатить до 1-го числа следующего месяца (за февраль – до 1 марта). Но у населения конечный срок оплаты раньше – до 20 числа текущего месяца (за февраль – до 20 февраля).

За каждый день просрочки оплаты после этого срока могут начислить штраф – компенсацию в сумме, равной тарифу за каждый просроченный день.

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