Всі міжнародні експерти визнають законність застосування формули "Роттердам+", кримінальна справа НАБУ щодо неї не має жодних перспектив

Про це заявив голова "Першої енергетичної асоціації України" Василь Котко, передає Обозреватель.

"Я вважаю, що "Роттердам+" вже усох. Я думаю, що він просто згорнеться, "Роттердам+". Чому? Тому що жоден міжнародний експерт, міжнародні організації, які нас підтримують, ніхто з них не вважає, що формула "Роттердам+" неправильна. Навпаки, вони нам кажуть, що це правильно. Світова практика каже, що це правильно. Всі європейські країни, на які ми рівняємося, застосовують саме цей підхід. Ринкові ціни – все. Ринок повинен визначати рівноважну ціну", – сказав Котко.

Нагадаємо, раніше голова НАБУ Артем Ситник заявив, що прийнята урядом 28 січня 2020 року формула розрахунку ціни на газ з прив'язкою до його вартості на нідерландському газовому хабі TFF ("Амстердам+") є схожою з формулою визначення ціни на вугілля "Роттердам+".

Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам+") була затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Відповідно до неї вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 року у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам+" припинилася.