Пандемія коронавіруса внесе поправки у розвиток світової економіки і в результаті вона стане іншою

Прогнозувати наслідки дуже важко з економікою, адже ситуація динамічно розвивається. Про це повідомляє заступник голови Нацбанку Олег Чурий, передає РБК.

"Економіка така річ, що вона буде пристосовуватися. Ми, напевно, в кінці будемо мати трохи іншу світову економіку. Вона, напевно, буде більш диджитализирована, частина працівників буде працювати з дому, дистанційно", - сказав він.

Також Чурий додав, що певні галузі можуть виявитися в плюсі. Особливо це стосується інтернет-компаній. Також це стосується телевізійних продуктів.

Раніше ми повідомляли, що український продюсер, реп-виконавець Потап висловив свою думку про паніці навколо пандемії коронавіруса.

Свій пост він супроводив фотографією з логотипом Міністерства охорони здоров'я. Як відомо, ряд українських зірок, включаючи Потапа, Дмитра Монатіка, Машу Єфросиніну, гурт «Час і Скло» знялися в рекламному ролику проти COVID-19. Зірки закликали українців дотримуватися простих правил, щоб уникнути зараження.

Повідомлялося, що телеведуча і зірка шоу "Орел і решка" Жанна Бадоєва не може покинути США.

Відомо, що вона вирушила в Сан-Франциско і Майамі знімати чергову серію «Життя» і, по суті, опинилася в пастці разом з усією знімальною групою.

Сама телеведуча вже поділилася постів Instagram, в якому повідомила, що "поки адекватна і спокійна".

"Як не піддатися паніці і залишитися в доброму гуморі? Знаєте? Я поки адекватна і спокійна !!! Всім терпіння і здоров'я!!! Моє прикраса піднімає настрій)))", - повідомила вона.

Нагадаємо, Усик не витримав і відверто звернувся до українців з-за коронавіруса

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