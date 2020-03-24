Если упадет до уровня 30-35 гривен за доллар, то это будет успехом

Падение гривны в условиях карантина из-за коронавируса может быть очень существенным

Такое мнение высказал заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает "Главред".

Эксперт отметил, что очень многое зависит от того, какие решения будет принимать правительство и Национальный банк Украины. Однако это пока не известно, поэтому прогнозировать что-то сложно.

"По тем решениям, которые уже приняты, видно, что курс гривны будет падать. На сколько – сложно сказать. Я думаю, что если он упадет до уровня 30-35 гривен за доллар, то это будет еще успехом. Однако я не исключаю, что падение будет бОльшим", - сказал Суслов.

Он отметил, что при определенных сценариях, "курс в 100 гривен за доллар может оказаться реальностью". В частности это может произойти, если правительство пойдет на финансирование государственных расходов за счет дополнительной денежной эмиссии НБУ.

Ранее сообщалось, что экономист Андрей Новак рассказал, что будет с курсом валют после карантина, а также сделал прогноз о том, что случится с украинской экономикой.

"На сегодняшний день мы видим, как гривна каждый день девальвирует. Каждый день в среднем на 50 копеек. Если НБУ не будет использовать административных методов, то к сожалению, гривна будет и дальше девальвировать. Золотовалютных резервов сейчас есть много, но если НБУ будет продолжать их палить, то гривна будет и дальше девальвировать", - отметил эксперт.

Кроме того, он спрогнозировал, что в случае продления карантина в Украине произойдет большая трудовая миграция.

До этого мы писали, чтокурс доллара в Украине вырастет в течение недели, которая начинается 23 марта.

Такой прогноз дал аналитик Альпари Вадим Иосуб. Он ожидает, что доллар к гривне на межбанке может торговаться около 27,7-27,8 гривны.

Эксперт отметил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка.

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