Все залежить від Ради

Україна може отримати збільшений кредит при умові, якщо Рада ухвалить два законопроекти

Відповідну заяву було оприлюднено на порталі МВФ, передає Politeka.net.

У заяві сказано, що якщо Україна ухвалить закон про банки і земельну реформу, то Києву можуть збільшити суму, що виділяється у якості кредиту.

Глава МВФ також Крісталіна Георгієва зазначила "дуже хороший прогрес" у переговорах з українською владою.

"Прийняття законодавства щодо вдосконалення структури регулювання у банківському секторі, а також щодо земельної реформи дозволило б швидко просунутися вперед і завершити роботу над параметрами нового договору, з доступом до більших ресурсів, ніж передбачалося раніше", – наголосила розпорядник.

Варто відзначити, що раніше Київ домовився з МВФ про виділення $5,5 млрд. Отже, умови кредитування можуть поліпшити або ж збільшать ліміт.

Раніше ми розповідали про те, що Україна ризикує залишитися без грошей МВФ. Повідомлялося, що керівництво МВФ вирішив не виділяти Україні $5,5 млрд у рамках програми співпраці.

Таке рішення нібито пов'язано з тим, що уряд Олексія Гончарука було відправлено у відставку.

Крім цього, як стверджують інсайдери, колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапку підтримували в країнах Заходу.

А тепер західні інвестори переживають, що олігархи нібито можуть збільшити свій вплив на новий Кабінет міністрів України.

Варто відзначити, що в грудні 2019 року Україна домовилася з МВФ про нову програму співпраці на 4 млрд спеціальних прав запозичення (SDR) або близько $5,52 млрд

Нагадаємо, Україна залишиться без грошей МВФ: подробиці суворого вердикту.

Як повідомляла Politeka, МВФ їде в Київ: до чого готуватися українцям, подробиці.

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