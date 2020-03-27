Все зависит от Рады

Украина может получить увеличенный кредит при условии, если Рада утвердит два законопроекта

Соответствующее заявление было обнародовано на портале МВФ, передает Politeka.net.

В заявлении сказано, что если Украина утвердит закон о банках и земельную реформу, то Киеву могут увеличить сумму выделяемого кредита.

Глава МВФ также Кристалина Георгиева отметила "очень хороший прогресс" в переговорах с украинской властью.

"Принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, чем предполагалось ранее", – подчеркнула распорядитель.

Стоит отметить, что ранее Киев договорился с МВФ о выделении $5,5 млрд. Следовательно, условия кредитования могут улучшить или же лимит увеличат.

Ранее мы рассказывали о том, что Украина рискует остаться без денег МВФ. Сообщалось, что руководство МВФ решило не выделять Украине $5,5 млрд в рамках программы сотрудничества.

Такое решение якобы связано с тем, что правительство Алексея Гончарука было отправлено в отставку.

Помимо этого, как утверждают инсайдеры, бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапку поддерживали в странах Запада.

А теперь западные инвесторы переживают, что олигархи якобы могут увеличить свое влияние на новый Кабинет министров Украины.

Стоит отметить, что в декабре 2019 года Украина договорилась с МВФ о новой программе сотрудничества на 4 млрд специальных прав заимствования (SDR) или около $5,52 млрд

Напомним, Украина останется без денег МВФ: подробности сурового вердикта.

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