Клієнти націоналізованого Приватбанку знову поскаржилися на рівень сервісу

Про новий інцидент на тематичному порталі Мінфін написав незадоволений клієнт.

За його словами, ПриватБанк ввів незрозумілі обмеження на послугу "Оплата частинами", через що він не може тепер скористатися цим сервісом.

"При спробі оформити «Оплату частинами», зіткнувся з незрозумілою відмовою. При цьому і розрахунковий ліміт і максимальний платіж, зазначені в Приват24, все дозволяли. Де про це почитати на сайті банку? І як дізнатися, що "тимчасово" вже закінчилося, якщо воно звичайно закінчиться", - поскаржився незадоволений клієнт.

ПриватБанк спробував відхреститися від будь-яких звинувачень і пояснив клієнтку, чому були змінені умови використання послуги "Оплата частинами".

"У зв'язку з вживанням Банком оперативних заходів з метою забезпечення безпеки здоров'я своїх клієнтів і стабільної роботи всіх банківських послуг ми змушені тимчасово обмежити максимальні суми при оформленні угод з оплатою частками в межах: до 10 000 грн на 1 угода для системних (національних) партнерів Банку; до 5000 грн на 1 угода для несистемних (інших) партнерів Банку. І в цей період тимчасово зупинено Швидкого оформлення кредиту і Миттєвої розстрочення (Кредит готівкою). Приносимо вибачення за можливі незручності", відповів на скаргу представник банку.

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