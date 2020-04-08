Україна обмежить до нуля імпорт електроенергії з Росії та Білорусі більше ніж на місяць

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з повідомлення, опублікованому на офіційній сторінці "Укренерго" в соцмережі Фейсбук.

Так, за рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, "Укренерго" вживає заходів щодо імпорту з країн, які не є членами Енергетичного Співтовариства (Росія та Білорусь) на період дії карантину, пов'язаного з поширенням "китайського" вірусу і протягом 30 днів з дня його скасування (фактичне обмеження почне діяти з 10 квітня, а завершиться 24 травня 2020).

Раніше ми повідомляли, введення урядом спеціального мита на імпорт електроенергії з Росії, який почався через "поправки Геруса" – хоч і запізніле, але правильне рішення. Про це заявила народний депутат України, член фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

Депутат зазначила, що через імпорт російського струму постраждали вітчизняні енергопідприємства, потужності яких почали обмежувати, в результаті чого вони понесли серйозні збитки. І помилковість цього рішення вже визнав президент.

"Президент Зеленський говорить з трибуни парламенту про те, що це було помилкове рішення (відновлення імпорту струму з РФ, - ред). Так страждають наші національні виробники, наші підприємства атомної енергетики, які виробляють електроенергію. На сьогодні дійсно прийняті відповідні заходи. Щодо імпортного мита, так, воно запізніле, але виправдане", - прокоментувала нардеп.

Нагадаємо, українців чекає скачок тарифів на електрику: як зміняться суми в платіжках