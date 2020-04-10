Додаткову фінансову допомогу можуть отримати ті ФОП, які через карантин втратили прибуток

Цю інформацію в ефірі українського телеканалу підтвердила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, передає Politeka.net.

За її словами, держава планує виплачувати допомога на дітей у розмірі одного прожиткового мінімуму на дитину тим українським ФОП, які на фоні введеного карантину втратили прибуток.

Лазебна також додала, що такі виплати будуть робитися протягом усього карантину і через 30 днів після його закінчення.

Глава профільного міністерства уточнила, що розмір грошової допомоги може становити від 1779 грн до 2218 грн (прожиткові мінімуми відповідно до держбюджету-2020) у відповідності з віком дитини.

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Повідомляється, що ПФУ почав виплату компенсації до пенсії за квітень пенсіонерам старше 80 років у розмірі до 500 гривень після того, як були перераховані виплати працюючим пільговикам.

У відомстві також наголосили, що виплата компенсації за квітень стартувала 7 квітня тим пенсіонерам, у кого дата виплати до 7 числа включно. Інші льгонтики старше 80 років отримають додаткові кошти на визначену ним дату виплати разом із пенсією за поточний місяць.

В ПФУ додали, що пенсії надійдуть одержувачам на рахунки у відповідних банках або будуть доставлені листоношами "Укрпошти" додому.

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