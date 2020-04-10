Дополнительную финансовую помощь могут получить те ФЛП, которые из-за карантина потеряли прибыль

Эту информацию в эфире украинского телеканала подтвердила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, передает Politeka.net.

По ее словам, государство планирует выплачивать помощь на детей в размере одного прожиточного минимума на ребенка тем украинским ФЛП, которые на фоне введенного карантина потеряли прибыль.

Лазебная также добавила, что такие выплаты будут делаться на протяжении всего карантина и спустя 30 дней по его окончанию.

Глава профильного министерства уточнила, что размер денежной помощи может составлять от 1779 грн до 2218 грн (прожиточные минимумы согласно госбюджету-2020) в соответствии с возрастом ребенка.

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Сообщается, что ПФУ начал выплату компенсации к пенсии за апрель пенсионерам старше 80 лет в размере до 500 гривень после того, как были перечислены выплаты работающим льготникам.

В ведомстве также подчеркнули, что выплата компенсации за апрель стартовала 7 апреля тем пенсионерам, у кого дата выплаты до 7 числа включительно. Другие льгонтики старше 80 лет получат дополнительные средства в определенную им дату выплаты вместе с пенсией за текущий месяц.

В ПФУ добавили, что пенсии поступят получателям на счета в соответствующих банках или будут доставлены почтальонами "Укрпошты" домой.

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