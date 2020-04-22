Українці можуть незабаром одержувати по дві пенсии

Для цього розробляється механізм впровадження обов'язкової страхової пенсійної системи. Про прийдешні зміни розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

Наголошується, що накопичувальні пенсії виплачуватимуть на ряду з солідарними, тими, що діють зараз.

"Коли ти виходиш на пенсію, то можна цей бонус відразу зняти, а можна розтягнути у часі", – розповів прем'єр.

Варто відзначити, що накопичувальна пенсійна система торкнеться тих українців, які на даний момент продовжують працювати. Після введення обов'язкової страхової системи вони повинні будуть відкладати частину своєї зарплати на "другу" пенсію при досягненні пенсійного віку зможуть використовуватися ці гроші.

Нововведення розраховані на далеку перспективу.

А щодо того, що можна буде побачити найближчим часом, це доплати по 500 гривень для пенсіонерів, старших 80 років. Також пенсіонери отримають «карантинну» 1000 гривень.

Також у травні відбудеться індексація пенсій.

Крім того, у Кабміні розглядають можливість збільшити темпи підвищення мінімальної заробітної плати. Очікується, що так вийде вивести частину зарплати з тіні.

Нагадаємо, пенсії в Україні масово урізують: хто постраждає і що робити, щоб не втратити гроші.

Як повідомляла Politeka, українцям знову перерахують зарплати, офіційну заяву: на скільки зросте мінімалка.

Також Politeka писала, що змінено правила оплати комуналки, що потрібно знати й кого це торкнеться.