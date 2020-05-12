Курс валют в Україні 12 травня здивує зміною, гривня просяде під натиском долара і євро

Як повідомляє Politeka, такі дані демонструє прогноз Національного банку України.

Долар сьогодні буде торгуватися за 26,8196 гривень (+0,0011 грн). Ще більше зросте курс євро: він буде торгуватися за 29,0966 гривень (+0,1849 грн).

У Національному банку також уточнили, що до середини останнього робочого дня, долар торгувався по 26,814 гривень за один "вічнозелений".

Як повідомлялося раніше, пандемія китайського вірусу негативно позначиться на українській економіці. За словами фахівців, падіння національної економіки у 2020 році може становити 5,1% при інфляції 3,7%

Провідні аналітики J. P. Morgan стверджують, що курс української гривні вже в червні може ослабнути до 29,5 грн/$, потім зміцнитися до 29 грн на кінець третього і четвертого кварталів і повернутися до 29,5 грн/$ до кінця першого кварталу 2021 року.

Що стосується 2021 року, то економісти прогнозують зростання ВВП на рівні 6,3% при інфляції 6%.

Варто відзначити, що в березні 2020 року аналітики J. P. Morgan оцінювали падіння економіки України в цьому році до 2,6% з відновленням в наступному на 5,1%. Курс на кінець 2020 року прогнозувався на рівні 28,5 грн/$, на кінець наступного - 29,5 грн за долар.

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