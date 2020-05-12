Курс валют в Україні 12 травня здивує зміною, гривня просяде під натиском долара і євро
Як повідомляє Politeka, такі дані демонструє прогноз Національного банку України.
Долар сьогодні буде торгуватися за 26,8196 гривень (+0,0011 грн). Ще більше зросте курс євро: він буде торгуватися за 29,0966 гривень (+0,1849 грн).
У Національному банку також уточнили, що до середини останнього робочого дня, долар торгувався по 26,814 гривень за один "вічнозелений".
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Як повідомлялося раніше, пандемія китайського вірусу негативно позначиться на українській економіці. За словами фахівців, падіння національної економіки у 2020 році може становити 5,1% при інфляції 3,7%
Провідні аналітики J. P. Morgan стверджують, що курс української гривні вже в червні може ослабнути до 29,5 грн/$, потім зміцнитися до 29 грн на кінець третього і четвертого кварталів і повернутися до 29,5 грн/$ до кінця першого кварталу 2021 року.
Що стосується 2021 року, то економісти прогнозують зростання ВВП на рівні 6,3% при інфляції 6%.
Варто відзначити, що в березні 2020 року аналітики J. P. Morgan оцінювали падіння економіки України в цьому році до 2,6% з відновленням в наступному на 5,1%. Курс на кінець 2020 року прогнозувався на рівні 28,5 грн/$, на кінець наступного - 29,5 грн за долар.
Нагадаємо, курс валют готує новий розворот, все зміниться в одну мить: "долар несподівано...".
Як повідомляла Politeka, гривня впаде: що буде з доларом після карантину і треба зараз бігти в обмінники.
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