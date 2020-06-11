В Україні вже в наступному сезоні будуть знижені тарифи на комуналку

Про майбутнє зменшення цифр в платіжках розповів в ефірі каналу «Україна 24» прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він розповів, що в новій програмі співробітництва України з МВФ відсутні жорсткі вимоги щодо підвищення комунальних тарифів.

«Воно і не може бути прописано, це внутрішня справа України», - підкреслив прем'єр.

Він також додав, що найближчим часом не очікується стрибків ринкової ціни на газ.

«В тарифах на опалення все ще ціна на газ закладена, наприклад, 6500 гривень. За фактом, ринкова ціна газу сьогодні становить 3200, і не видно перспектив її значного зростання. Чому українці в наступному опалювальному сезоні повинні переплачувати за опалення, якщо в тарифах закладено 6500 грн за газ?», - поцікавився глава Кабміну.

Він заявив, що тарифи для населення повинні падати, якщо ціна на газ зменшується. Таку систему ціноутворення прем'єр назвав справедливою.

Раніше ми писали про те, що українці можуть втратити майно через заборгованість з комунальних послуг.

Відповідно до законодавства, комунальне підприємство може через суд отримати дозвіл на арешт майна через торги продати його.

За словами юриста Олександра Плахотнюка, щоб стягнути нерухомість, розмір боргу повинен складати як мінімум 20 мінімалок (94,4 тисяч).

Нагадаємо, українців попередили про втрату житла через комуналку, що відбувається.

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