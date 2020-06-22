Рішення щодо можливого звільнення з "Центренерго" Володимира Потапенка та Олександра Уварова, яких пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським, буде ухвалено після аналізу їхньої ефективності.

Про це в.о. гендиректора «Центренерго» Олександр Корчинський повідомив під час прес-конференції в п’ятницю, пише "Економічна правда".



"Я думаю, що буде правильно для підприємства розробити якусь систему показників KPI і потім по цим показникам будемо оцінювати хоч Уварова, хоч будь-кого. Я маю досконало розібратися, які там показники і потім приймати рішення", - сказав Корчинський.



На питання, чи не є достатнім "показником ефективності" попереднього менеджменту збиток компанії за підсумками минулого року на рівні 1,9 млрд гривень, Корчинський відповів: "Це дійсно так, але треба зрозуміти, чому так сталося. Погано працює обладнання, дороге вугілля, хтось задешево продає продукцію".



Як повідомлялося, влітку 2019 року в період перебування Андрія Геруса на посаді представника президента в Кабміні в держкомпанії «Центренерго» був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського.

Як заявив бізнесмен Віталій Кропачев Герус в цей період приїздив до нього від Коломойського домовлятися про розгортання схем на Центренерго.

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4. Млрд грн). Підтверджені ФДМ борги досягли 4 млрд грн. Раніше компанія була прибутковою.

«Центренерго» з літа 2019 почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи «Приват» - Нікопольський і Запорізький заводи феросплавів, «Дніпроазот», а також трейдера «Юнайтед Енерджі». По даним Low Carbon (проект ФРН) збитки на цих оборудках досягли 900 млн грн.



За даними розслідування Бігус.інфо вугілля на «Центренерго» поставляється через російські фірми бізнесменів близьких до терористів «ДНР».

При цьому Радіо Свобода повідомила про постачання газу на «Центренерго» компанією Юнайтед Енерджі близькою до Коломойського. При цьому газ купується у напівдержавної “Укрнафти” за ціною нижче ринкової і продається на «Центренерго» вище ринкової.

«Юнайтед Енерджі» була першим і найбільшим імпортером електроенергії з Росії після відкриття імпорту за поправкою Андрія Геруса.