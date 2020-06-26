На тлі звістки про масове скасування пільг в українському парламенті зробили нову важливу заяву

У Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики виступили з уточненням щодо пільг на ввезення в Україну електроавтомобілів

Зазначається, що з 1 липня, з моменту введення в дію нової редакції Митного тарифу, пільги на ввезення електромобілів скасовувати не будуть, вони продовжать свою дію.

У Раді пояснили, що згідно зі статтею 68 Митного кодексу України, ведення УКТ ЗЕД здійснює Державна митна служба, в порядку, встановленому КМУ (Постанова №428 від 21.05.2012 р.). Згідно п. 13 та 14 Постанови, передбачено, що Держмитслужба затверджує і публікує перехідні таблиці за старої і нової версій тарифу.

Як відомо, 4 червня 2020 року Рада прийняла проект Закону про митний тариф, який передбачає, що з 1 липня 2020 року класифікація транспортних засобів, які оснащені виключно електричними двигунами, буде відбуватися не за кодом 8703 90 10 10, а за кодами 8703 80 10 10 (нові) та 8703 80 90 10 (використані).

Раніше повідомлялося, що незабаром частково або без пільг можуть залишитися багато українців.

вся справа в новому законопроекті Минсоцополитики, яким пропонується передати на місця рішення про надання пільг таким категоріям:

інвалідам-"чорнобильцям" 1-й і 2-ї категорії;

дітям-"чорнобильцям" з інвалідністю;

особам з інвалідністю I і II групи, дітям з інвалідністю та особам, сопровождающием осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю;

багатодітним семьм; реабілітованим жертвам репресій;

особам з інвалідністю, яку вони отримали під час проходження військової служби;

військовослужбовцям, які отримали инвальдность внаслідок бойових дій, учасникам бойових дій та прирівняні до них особам, а також батькам військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти під час проходження військової служби;

ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам Нацполиции, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Держслужби спецзв'язку і захисту інформації України;

екс-в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового утримання, створених нацистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового утримання їх батьків;

подружжю померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не вступили в шлюб повторно;

Поки що нововведення винесені на обговорення, і незабаром Мінсоцполітики може передати скандальний закон на затвердження в Парламент.

Крім того, з 1 липня Київ вимушено скасовує пільговий проїзд у громадському транспорті для приїжджих.

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