За півроку ціни в Україні зросли на 2,4%, а найбільше подорожчали продукти

Про це йдеться у свіжому звіті Національного банку, який опублікований на офіційному сайті, передає Politeka.net.

За підрахунками НБУ, з січня по червень 2020 року найсильніше, до 5%, подорожчали сирі продукти харчування. Дуже швидко виросли ціни на яйця та яловичину. Крім того, сповільнилося падіння вартості овочів та курячого м'яса.

У той же час, темп зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки в цьому році практично не змінився і склав 3,7%. Так подорожчання м'яса, борошняний і молочної продукції сповільнилося з-за транспортних обмежень, які завадили постачання. Повільніше зростали також товари першої необхідності, а оливкове масло і кави виявилися ще дешевше, ніж в 2019-м.

Що стосується розцінок на послуги - вони зросли на 8,4%. Так вартість медичних послуг мобільного зв'язку помітно підвищилася, проте із-за слабкого попиту знизився зростання цін на оренду житла, страхування, послуги нотаріусів, а також обслуговування в кафе і ресторанах.

У порівнянні з попереднім місяцем снизись ціни на непродовольчі товари: електроніку, іграшки, товари для подорожей. Автомобілі, побутова техніка, одяг стали дешевше, ніж в минулому році.

Темпи зростання тарифів на проїзд в автомобільному залізничному транспорті сповільнилися після падіння цін на паливо.

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