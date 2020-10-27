"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті компанії.



В порівнянні з жовтнем ціна газу зросла на 34,7%. Тепер українці платитимуть 6,33 грн за кубометр блакитного палива.

Українці в мережі були вкрай обурені оновленими тарифами:



"Вибори закінчилися. І не тільки газ. Дивимося на заправки палива для авто. Ура ми їх перемогли", "вони нічого не вміють більше, тільки підвищувати ціни, це ж просто", "Ура, все таки дійдемо до 14 грн за куб, як і планували", " Нам газу не треба, - нам Партія СН топить. Нам хліба не треба, - Сивохо нам дай. Яка різниця і скільки тієї зими", " Парадокс! По газу своєму ходимо, ще й купуємо, та ще й дорожче ніж у всіх!",- писали в мережі.

Варто відзначити, що за останній час це вже не перший раз коли "Нафтогаз" різко підвищує ціни на газ для населення. У серпні-вересні вартість газу зросла на 9% до 3,24 грн / куб. м.

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