Продажі компанії Samsung на ринку смартфонів різко обвалилися під час пандемії

Як повідомляє Politeka.net, такі дані наводить портал "Ліга.Новини".

У другому кварталі 2020 року продажі смартфонів по всьому світу впали на 24% в порівнянні з тим же періодом в 2019-му.так споживачі купили всього 271,4 мільйона примірників. Аналітики пов'язують різке зниження показників з кризою, яку викликала епідемія китайського вірусу.

Найсильніше під час пандемії обвалилися продажі смартфонів бренду Samsung - на 29%. Люди по всьому світу також стали менше купувати моделі Xiaomi - на 18% і Vivo-на 18%. В таких умовах лідируючу позицію зайняла компанія Huawei, яка продала 54,8 мільйона смартфонів (20% від усіх світових поставок), на друге місце опустився Samsung - 54,2 мільйона (20%), потім йдуть Apple - 37,5 мільйона (14%), Xiaomi - 26,5 мільйона (10%) і OPPO - 24,5 мільйона смартфонів (9%).

Як відзначають експерти, Huawei зайняв міцну позицію на китайському ринку, який не так сильно постраждав від пандемічної кризи в порівнянні з іншими регіонами. Так компанія займає 47% ринку в Китаї і поставляє йому 71% всієї своєї продукції.

Варто відзначити, що в першому кварталі 2020 року продажі смартфонів на світовому ринку теж сильно впали - на 20,2%. Це стало рекордним показником падіння в історії індустрії.

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