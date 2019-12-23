У ЗСУ знову великі втрати на передовій через ворожі обстріли

Про це традиційно у ранковому зведенні повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

За словами військових, впродовж минулої доби підконтрольні Москві окупаційні формування "Л/ДНР" вісім разів порушували режим припинення вогню.

У прес-центрі штабу також зазначили, що російські окупанти гатили по наших позиціях із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Найбільше обстрілів, а саме 5, було зафіксовано у зоні відповідальності "Схід": поруч з Пісками – зі стрілецької зброї; неподалік населеного пункту Талаківка - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; двічі біля Красногорівки – зі стрілецької зброї; в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.

Ще тричі російсько-окупаційні формування "Л/ДНР" порушували режим припинення вогню у зоні відповідальності "Північ": неподалік Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу з Новгородським – міномети калібру 82 мм.

На жаль, але впродовж попередньої доби не обійшлося без втрат серед особового складу. Внаслідок ворожих обстрілів із забороненого озброєння один військовослужбовець ЗСУ загинув, ще один отримав поранення.

Вже від початку поточної доби російсько-терористичні формування "Л/ДНР" вогневої активності не проявляли. Втрат також не зафіксовано на фронті.

Раніше ми повідомляли про те, що підконтрольний Москві терорист цинічно розправився з бійцем ЗСУ. За інформацією прес-служби 28-ї бригади, ворожий снайпер, прикриваючись дитиною, вбив нашого Героя біля лінії зіткнення.

"Дитина на позиції. Це не можна зрозуміти, не можна виправдати, не можна пробачити. Ось, це воно - справжнє обличчя ворога. Обличчя, що ховається за крихітною дитячою спиною", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, жителі ОРДЛО зізналися, що думають про ситуацію на Донбасі.

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