Відома українська співачка Ірина Федишин поділилася подробицями страшної аварії, в яку вона потрапила з чоловіком 16 грудня

Про це виконавиця повідомила у програмі "Зірковий шлях" на одному з українських телеканалів.

За словами Федишин, вона поверталася з чоловіком у Львів після концерту в Шепетівці

По дорозі додому вони зробили зупинку на одній із заправних станцій, і тут відчули потужний удар.

"Я в цей момент як раз нахилилася застібати взуття, тому що ми готувалися заїжджати на заправку на каву. І в цей момент відчула сильний удар", - розповіла артистка.

В її авто на великій швидкості влетів пасажирський автобус. Ймовірність травм була досить високою і подружжя з місця аварії забрала "швидка" для подальших обстежень.

"На щастя, переломів немає, ми робили обстеження. Все обійшлося, але це дуже страшно", - згадує Федишин.

Раніше ми писали, як відома українська співачка Ірина Федишин потрапила в неприємну ситуацію.

Зірка повідомила в своєму Instagram, що потрапила в ДТП разом зі своєю командою.

Як зазначила артистка у своєму пості аварія сталася під час того, як вона їхала після концерту - близько 00:45.

"Це дуже страшно... 😭 Ми готувалися робити маневр, заздалегідь включивши лівий поворот. В цей же час, інший пасажирський бус, перетинаючи суцільну смугу на швидкості «влетів» в наше авто", - написала артистка.

Співачка зазначила удар був такої сили, що виникла біль у м'язах. На місце події викликали швидку, а ніч зірка зі своєю командою провела у лікарні.

"На щастя, все обійшлося травмами середньої тяжкості і шоком. Слава Богу, всі живі і здорові🙏", - повідомила артистка.

Пізніше Ірина додала, що тільки недавно стала приходити в себе:

"Друзі, спасибі Вам всім за слова підтримки 🥺 Я, мабуть, тільки тепер починаю відходити від шоку. Тому на очі навертаються сльози від однієї лише думки... Дякую тобі Боже, що зберіг нас від біди 🙏".

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