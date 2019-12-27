Сьогодні вранці 27 грудня, в центрі Миколаєва поліція оточила територію через вибухонебезпечний пристрій

Про це пише Politeka.net з посиланням на прес-службу ГУНП в Миколаївській області.

Про страшну знахідку правоохоронцям повідомив перехожий. В 11 годин, 27 грудня надійшов сигнал про те, що під стінами будинку №15 по вул. Шосейної було виявлено предмет схожий на гранату.

Тим часом на місце виїхала слідчо-оперативна група, яка оточила територію спеціальними стрічками. Відомо, що у дворі будинку №15 знаходиться дитячий садок, однак ні мешканців будинку, ні вихованців дитсадка не евакуювали.

За словами вибухотехніків, знахідкою виявилася бойова граната РГД-5 із запалом без запобіжної чеки, яка прив'язана ізоляційною стрічкою до дерев'яної палиці.

«Фахівці вибухотехнічної служби ГУНП з дотриманням необхідних вимог та заходів безпеки вилучили та направили небезпечний предмет на дослідження з подальшим знищенням», - йдеться в повідомленні.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Зараз поліція встановлює власника вибухівки, а також обставини, при яких небезпечне пристрій виявилося на зазначеній території.

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