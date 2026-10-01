Графіки відключення світла у Кропивницькому 2 та 3 жовтня передбачають планові знеструмлення десятків вулиць через технічне обслуговування електромереж. Енергетики опублікували повний перелік адрес, які тимчасово залишаться без електроенергії.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 2 та 3 жовтня вже оприлюднені — планові роботи торкнуться мешканців десятків вулиць обласного центру. Знеструмлення триватимуть по кілька годин, переважно з 08:00 до 17:00. Про це повідомляє Кіровоградобленерго, фахівці якого виконують технічне обслуговування та поточний ремонт мереж протягом обох днів.

Графіки відключення світла у Кропивницькому 2 та 3 жовтня: що відомо

Наймасштабніші відключення заплановані на 2 жовтня: з 08:00 до 17:00 без електроенергії, за підрахунками енергетиків, залишаться мешканці понад 250 вулиць і провулків. Серед них — вулиці Івана Олінського, Христини Алчевської, Світлани Барабаш, Сергія Параджанова, Дорогого Семена, Олега Паршутіна, Вокзальна, Велика Перспективна, Героїв України, Тараса Шевченка, Незалежності, Державності, а також проспекти Промисловий та Університетський.

Того ж дня, але з 09:00 до 16:00, знеструмлять окремі будинки на вулицях Мурманська, Перша Виставкова, Ялтинська та Адама Міцкевича. Ці роботи мають коротший інтервал і торкнуться меншої кількості адрес.

3 жовтня відключення заплановані з 08:00 до 17:00, але охоплять переважно вулиці біля Садової та Бобринецького шляху. Зокрема, без світла залишаться будинки на вулиці Світлани Барабаш (20–47), вулиці Дорогого Семена, провулках Гурбенському, Санаторному 1-му, 2-му і 3-му, а також на вулиці Миколи Міхновського (93).

Як дізнатися свій графік відключення

Уточнити, чи потрапляє конкретна адреса під відключення, можна на офіційному сайті Кіровоградобленерго у розділі «Планові відключення». Також працює цілодобовий кол-центр за номерами 0-800-300-552 та 0-800-501-148 (безкоштовно з будь-якого оператора). Енергетики нагадують: графік може коригуватися залежно від погоди та завершення робіт на конкретному об'єкті.

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