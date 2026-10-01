Підвищення тарифу на воду в Хмельницькій області стартує вже з 1 жовтня. У Славуті виконавчий комітет міської ради затвердив нові розцінки на централізоване водопостачання та водовідведення для населення.

Грошову допомогу в Хмельницькій області жителі можуть отримувати й надалі, а от комунальні платіжки зростуть: виконавчий комітет Славутської міської ради рішенням №292 встановив нові тарифи на воду, які почнуть діяти з 1 жовтня.

Для населення (споживачів, які не є суб'єктами господарювання) нові розцінки з ПДВ становитимуть: централізоване водопостачання — 51,83 грн за кубометр, централізоване водовідведення — 50,34 грн за кубометр. Разом за один кубометр доведеться сплатити 102,17 гривні.

Підвищення тарифу на воду в Хмельницькій області водоканал пояснює кількома причинами. Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства подало нові розрахунки через зростання цін на паливо-мастильні матеріали та необхідність привести витрати на оплату праці у відповідність до Галузевої угоди на 2023–2027 роки.

Окремо в рішенні зазначено: на підприємстві завершилося шестимісячне відтермінування соціальних гарантій, тож перегляд цін, за позицією комунальників, потрібен для стабілізації кадрового потенціалу водоканалу — об'єкта критичної інфраструктури.

Попередні тарифи, затверджені рішенням виконкому №103 від 16 квітня 2026 року, з 1 жовтня втрачають чинність. Про нові розцінки водоканал зобов'язаний повідомити споживачів протягом 15 днів від дати введення тарифів у дію.

Коли нові суми з'являться в платіжках

Тарифи починають діяти з 1 жовтня 2026 року, тож нові суми побачите в нарахуваннях уже за жовтень. Без ПДВ ставки становлять 43,19 грн за водопостачання та 41,95 грн за водовідведення — цю структуру опублікують додатком до рішення на офіційному сайті Славутської міської ради.

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