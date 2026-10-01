Оплата за перевірку газу в Харкові стає платною для частини мешканців: у 2026 році в Україні почало діяти обов'язкове технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. За візит майстрів газорозподільної компанії доведеться платити окремо — сума може сягати 2 000 гривень.

Комуналка в Харківській області знову нагадує про себе новими платіжками: цієї осені харків'янам, які користуються газом, доведеться оплачувати технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Як повідомляє OBOZ.UA, оплата за перевірку газу в помешканні може сягати 2 000 гривень. Найбільший тягар лягає на власників приватних будинків: у «Газмережах» уточнюють, що сума доплати стартує від 1 500 гривень, тоді як у багатоквартирних будинках витрати діляться між мешканцями порівну.

До кого можуть прийти з перевіркою

Обов'язкове технічне обслуговування стосується всіх домогосподарств, підключених до газу. Фахівці газорозподільної компанії оглядають внутрішньобудинкові мережі, котли та газові плити, перевіряють герметичність з'єднань і стан обладнання. Про візит мають попереджати заздалегідь, тому впустити майстрів у помешкання потрібно, щоб пройти процедуру без зайвих нарахувань.

Що лишається безкоштовним

Окремо стоїть повірка газових лічильників. У 2026 році планова повірка для сумлінних споживачів безкоштовна — ця процедура вже закладена в тариф на розподіл природного газу. Періодичність залежить від класу точності приладу: лічильники класу 1 повіряють раз на два роки, а класу 1,5 — раз на вісім років.

Доплату за повірку вимагають лише тоді, коли виявлено втручання в роботу приладу чи несанкціоноване використання газу. Якщо ж лічильник вийшов із ладу не з вини власника, платити за ремонт або заміну він не повинен.

Що робити, якщо в платіжці з'явилася зайва сума

Якщо після перевірки у платіжці раптом з'явилася додаткова сума за повірку справного лічильника, погоджуватися з нею автоматично не варто. Спершу зверніться до оператора газорозподільних мереж і вимагайте письмове пояснення нарахування. Після демонтажу прилад мають повернути чи замінити протягом двох місяців, а новий лічильник зобов'язані встановити впродовж 15 робочих днів.

Якщо строк повірки випадає на опалювальний сезон, процедуру можуть перенести — але не пізніше ніж через три місяці після його завершення. Для Харкова це особливо актуально, адже опалювальний сезон тут традиційно стартує в жовтні.

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