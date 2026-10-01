Подорожчання проїзду у Львові торкнеться насамперед міжміських маршруток: перевізники анонсували можливе зростання тарифів на 15–20% уже з жовтня через здорожчання дизельного пального, тоді як міський транспорт Львова лишають без змін.

Грошова допомога в Львівській області — одна із тем, якою регіональна стрічка Politeka жила останніми днями. Тепер перевізники заговорили про іншу зміну для мешканців регіону: подорожчання проїзду у Львові та області можливе вже з жовтня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівське обласне відділення Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників.

Перевізники пояснили, що тарифи на міжміські маршрутки можуть збільшитися на 15–20%. Причину називають одну: здорожчання дизельного пального, яке становить левову частку в собівартості будь-якого пасажирського рейсу.

Поштовхом стало зростання світових котирувань нафти. Через загострення конфлікту на Близькому Сході ціна бареля подолала позначку 100–102 долари, а український ринок нафтопродуктів, який на 100% залежить від імпорту, болісно реагує на такі коливання. У вересні на АЗС великих преміальних мереж стандартний євродизель «впритул підійшов» до 99,90 гривні за літр, а фірмові брендові лінійки вже подолали бар'єр у 102,90–104,00 гривні за літр.

За прогнозом паливних експертів, позначка 100 гривень — це лише початок. До кінця року або взимку реальним є сценарій зростання ціни дизеля до 115–120 гривень за літр, а за негативного розвитку подій — навіть до 145 гривень за літр. Додаткове навантаження на мережі створюють постійні повітряні тривоги та атаки на логістичну інфраструктуру, які здорожують транспортування всередині країни.

Як пояснюють в асоціації, корекція тарифів — вимушений крок. Якщо раніше пасажири платили умовні 100 гривень за міжміську поїздку, то вже з жовтня її вартість становитиме 115–120 гривень.

Що буде з цінами на проїзд у місті Львів

У 24 Каналі наголошують: ціни на проїзд безпосередньо у Львові не планують підвищувати. Містяни та гості міста й надалі користуватимуться громадським транспортом за чинними тарифами. Тож імовірне подорожчання стосується саме міжміських маршрутів Львівщини, а не трамваїв, тролейбусів чи міських автобусів Львова.

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