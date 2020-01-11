Автобус з співробітниками Нікопольського заводу феросплавів, який належить олігарху Ігорю Коломойському, потрапив у страшну ДТП

Про це інформує прес-служба обласної Національної поліції, передає Politeka.net.

Повідомляється, що аварія сталася ще 8 січня в Дніпропетровській області.

У пасажирський автобус, який віз співробітників Нікопольського заводу феросплавів на роботу, на швидкості влетів легковий автомобіль.

У прес-службі підкреслили, що спочатку в Нікополі на вулиці Електрометалургів біля газостанції зіткнулися два легкових автомобіля. «Daewoo Nexia» намагався виконати обгін і зіткнувся з «Chevrolet Aveo», а останній влетів у робочий автобус.

Найбільше дісталося легковика «Daewoo»: пасажир (39-річний працівник заводу феросплавів) загинув, а водій відправлений у лікарню. Водієві «Chevrolet» також була потрібна допомога лікарів. Автомобілі довелося розрізати спеціальним інструментом, щоб дістати постраждалих.

Крім цього, в результаті ДТП постраждали пасажири автобуса, що прямував на територію заводу. На момент зіткнення у салоні знаходилися більше 30 чоловік, а медична допомога знадобилася десятьом.

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Автомобіль Audi на повній швидкості влетів у натовп пішоходів. Дві жінки загинули на місці. Після жахливої ДТП водій зник у невідомому напрямку.

За інформацією силовиків, страшна аварія, яка забрала життя двох жінок, трапилася на вулиці Каткова в Інгулецькому районі міста близько 19:45.

Пізніше автомобіль, причетний до аварії, знайшли кинутим в 150 м від місця події. Поліцейські встановлюють всі обставини події.

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