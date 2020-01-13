Незвичайне погодне явище спостерігають жителі російського Красноярська

У місті третій день тримається режим несприятливих метеоумов. Жителі роблять знімки смогу з різних частин міста і обурюються через сморід і погану видимість. Явище отримало назву «Чорне небо». (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)

Режим НМУ в Красноярську ввело Середньосибірське УГМС ввечері п'ятниці, 10 січня. Зняти його обіцяли вже в понеділок. Розсіювання шкідливих часток у повітрі гальмують низькі температури, які протрималися всі вихідні.

Несприятливі метеорологічні умови, які сприяють накопичуванню в повітрі шкідливих речовин для Красноярська – це безвітряна погода.

Жителі міста пишуть в соцмережах, що з настанням режиму «чорного неба» у них стала проявлятися алергія.

Серпанок можна помітити у всіх районах міста. При цьому наголошується, що найгірше доводиться жителям на вулицях Юності, Павлова, Свердловської, Весни, Шевченко і в мікрорайоні «Південний берег».

Зазначимо, дані з датчиків пунктів екологічного спостереження у громадських та міністерства екології різняться кардинально.

Так, 13 січня, згідно з даними проекту Nebo.Live в Красноярську зміст гранично допустимої концентрації шкідливих речовин у повітрі було перевищено практично у всіх районах, крім частини Жовтневого району.

У той же час портал Krasecology, належить міністерству екології Красноярського краю, наводить дані своїх пунктів спостереження. Згідно з ним, «високого» і «екстремально високого» забруднення не зафіксовано.

Жителі міста активно обговорюють ситуацію в соціальних мережах і публікують кадри «чорного неба».

«Той прекрасний час, коли повітря в Красноярську можна помацати руками», — пишуть місцеві жителі в соцмережах.

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