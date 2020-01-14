Жителі району Никольської слобідки біля метро "Лівобережна" у Києві знесли паркан забудовника. Як виявилося, минулої ночі тут навіть сталася стрілянина

Відомо, що скандали навколо будівництва на береговій лінії Дніпра йдуть з 2016 року. Днями жителі знесли паркан забудовника, пише sud.ua.

Люди кілька разів блокували будівництво трьох 33-поверхових житлових комплексів. Дані будівлі повинні були розташуватися на маленькій прибережної території поруч з пляжем "Веселка".

Права на ділянку пред'явила маловідома компанія ТОВ "ЛВ-Холдинг". На території планується звести РК "Sundance". Ділянка - це об'єкт "Історичний ландшафт Київських гір і долини річки Дніпра", він охороняється як культурна спадщина з 2010 року.

Однак ТОВ "ЛВ-Холдинг" не зупиняє даний факт, до того ж деякі заявляють про відсутність правовстановлюючих документів у забудовника.

Варто відзначити, що наприкінці грудня 2019 року компанія почала активно заганяти техніку на територію.

Протести людей також спалахнули з новою силою. Вранці 14 січня тут сталася стрілянина, коли активісти помітили ввезення нової техніки. За повідомленням в соцмережах, налічується четверо постраждалих від газу.

СОС! 🆘 ПО БЕЗПРЕДЕЛУ! С стрельбой! Сегодня утром застройщик на Никольско-Слободской завозил бетон. 4 пострадавших от газа и стрельбы! И это после того как вчера Благоустрий выдал предписание на демонтаж нового забора, Департамент охраны культурной спадщины выдал Предписание на остановку строительных работ. Департамент містобудування та архітектури вы когда МУО отмените? Два участка на которые они выданы уже вернулись городу. Поліція Києва Патрульна поліція України Національна поліція України вас вызывали, хотя вы должны были охранять безсрочную акцию! Почему стройка до сих пор не опечатана за нарушение предписания? Кличко - мер Віталій Кличко в вашем городе орудуют откровенный криминалитет, без границ и без следствия! ТСН ДжеДАІ Вікна-новини Максим Бахматов Дмитро Білоцерковець (Dmitriy Belotserkovets) Sergiy Shvets Тимур Ткаченко Олександр Ткаченко Borislav Bereza Айдер Муждабаев Олесь Маляревич Департамент охорони культурної спадщини КМДА Департамент міського благоустрою Київської міської державної адміністрації Наш Киев dtp.kiev.ua Сергій Бригадир 112.ua Факти ICTV Телеканал "Прямий" espreso.tv Неинтересный Киев P.S. Постраждалих відвезли в БСП Gepostet von ГО "Микільська Слобідка" am Montag, 13. Januar 2020

Нагадаємо, восени кияни вийшли на акцію протесту і перекрили дорогу на проспекті Науки.

Причиною акції став конфлікт з одним із забудовників житлового комплексу.