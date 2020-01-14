Жителі району Никольської слобідки біля метро "Лівобережна" у Києві знесли паркан забудовника. Як виявилося, минулої ночі тут навіть сталася стрілянина
Відомо, що скандали навколо будівництва на береговій лінії Дніпра йдуть з 2016 року. Днями жителі знесли паркан забудовника, пише sud.ua.
Люди кілька разів блокували будівництво трьох 33-поверхових житлових комплексів. Дані будівлі повинні були розташуватися на маленькій прибережної території поруч з пляжем "Веселка".
Права на ділянку пред'явила маловідома компанія ТОВ "ЛВ-Холдинг". На території планується звести РК "Sundance". Ділянка - це об'єкт "Історичний ландшафт Київських гір і долини річки Дніпра", він охороняється як культурна спадщина з 2010 року.
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Однак ТОВ "ЛВ-Холдинг" не зупиняє даний факт, до того ж деякі заявляють про відсутність правовстановлюючих документів у забудовника.
Варто відзначити, що наприкінці грудня 2019 року компанія почала активно заганяти техніку на територію.
Протести людей також спалахнули з новою силою. Вранці 14 січня тут сталася стрілянина, коли активісти помітили ввезення нової техніки. За повідомленням в соцмережах, налічується четверо постраждалих від газу.
Нагадаємо, восени кияни вийшли на акцію протесту і перекрили дорогу на проспекті Науки.
Причиною акції став конфлікт з одним із забудовників житлового комплексу.