На випадок повного знеструмлення Вінниці місто має резервний план перевезень: залучать близько 200 автобусів і маршруток, для кожного вже визначено маршрути та графіки руху.

Графіки відключення світла у Вінниці на осінь готують уже зараз — і одразу з резервним планом транспорту на випадок повного блекауту. У Вінниці завершують підготовку інфраструктури громади до осінньо-зимового періоду: понад 98% об'єктів теплопостачання вже готові до сезону, а електромережі модернізували на 80%. Про це в програмі «Один день» на телеканалі ВІТА ТБ розповіли заступник вінницького міського голови Роман Фурман та директор підприємства «Вінницькі міські електромережі» Ігор Павлов.

Загальний рівень виконання планових робіт з модернізації міських мереж, підстанцій та кабельних ліній 0,4 і 10 кіловольт сягнув 80 відсотків, зазначив Ігор Павлов. Підготовка триває в умовах постійних російських атак на об'єкти критичної інфраструктури, тому основні зусилля спрямували на резервне живлення й запаси матеріалів.

Як розподілятимуть електроенергію

У місті добудовують підстанцію «Тяжилівська», а в межах інвестиційної програми замінили значну кількість кабельних мереж, трансформаторних підстанцій та дефектних опор. Через можливий дефіцит потужностей за командами диспетчерів «Укренерго» застосовуватимуть графіки погодинних відключень, погоджені з обласною військовою адміністрацією. Першочергово електроенергію спрямовуватимуть на об'єкти критичної інфраструктури — лікарні та військові об'єкти, а для житлових мікрорайонів відключення планують робити рівномірними.

Чим замінять зупинені трамваї та тролейбуси

У разі повного знеструмлення, коли електротранспорт зупиниться, у Вінниці застосують резервний сценарій перевезень. Для забезпечення логістики залучать близько 200 автобусів та маршрутних таксі. Для кожного транспортного засобу заздалегідь визначили конкретні маршрути й графіки руху з розширеними інтервалами. Торік комунальники провели практичне тестування цього сценарію у вихідний день, що дало змогу виявити та виправити слабкі місця в організації перевезень.

Школи та лікарні

Міська влада орієнтується на продовження очного навчання і цілодобову роботу медичної системи. Готовність освітньої галузі становить майже 95%: усі школи забезпечені генераторами та запасом паливно-мастильних матеріалів. Минулої зими, попри відключення світла до 18–20 годин на добу, очний навчальний процес у місті вдалося зберегти. Близько 90% медзакладів отримали акти готовності після перевірки та ремонту систем опалення, а лікарні оснастили резервними джерелами електроенергії та паливом.

У «Міськтеплоенерго» повідомили, що з 48 котелень повністю готові до роботи 45 об'єктів, у теплових пунктах завершили необхідні роботи, а також відремонтували 4 кілометри теплових труб. Завершити всі підготовчі роботи планують протягом кількох тижнів.

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