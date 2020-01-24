Невідомий стрілок відкрив вогонь по людям в Німеччині. Повідомляється про велику кількість жертв

Трагедія сталася в п'ятницю, 24 січня, в німецькій громаді Рот-ам-Зе, земля Баден-Вюртемберг. За даними місцевих ЗМІ, в одному з будинків невідомий відкрив стрілянину по людям.

За попередньою інформацією, жертвами стрілка стали шість осіб.

Пізніше поліцейські повідомили, що вдалося затримати стрілка. Поки невідомо, чи він діяв поодинці. Правоохоронці з'ясували, що злочинець і його жертви були знайомі.