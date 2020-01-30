У четвер, 30 січня, в московському аеропорту Домодєдово пілоти повідомили про загрозу вибуху

Як передає Politeka.net з посиланням на популярні Телеграм-канали Baza і Mash, в аеропорту Домодєдово екстрено приземлився пасажирський лайнер авіакомпанії S7, який прямував з Сімферополя до Москви. 

За попередньою інформацією, пілоти доповіли на землю, що одна з пасажирок загрожує підірвати лайнер. На борту знаходяться 195 осіб. 

"Одна з пасажирок встала в проході, взяла в руки сумку і заявила, що всередині – бомба. Поки що жодних вимог вона не пред'явила. Вона продовжує стояти в проході і відмовляється сідати на місце...", - йдеться в повідомленні Телеграм-каналу.

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В даний час через заборону вильоту на всіх смугах утворилася пробка. З'явилася інформація, що літак з бомбою відправляють на буксирі на стоянку, а також що на місці вже знаходиться оперативна група.

Раніше ми повідомляли, 27 січня в Афганістані сталася авіакатастрофа. Відзначається, що повітряне судно зазнало катастрофи, упавши на територію, підконтрольну "Талібану" - в провінції Газні. 

З'явилася інформація, що впав літак авіакомпанії "Ariana Afghan Airlines", який виконував рейс з Кабула в Герат. На борту цього літака перебувало 110 осіб. Пізніше представник афганських авіаліній спростував інформацію, що катастрофа сталася з їх лайнером.

Тим часом у мережі з'явилися кадри з палаючими уламками. Частини літака лежали на землі, вкритій снігом. За уточненою інформацією, судно могло належати ВПС США.

Також ми писали, 8 січня недалеко від аеропорту Тегерана в Ірані впав літак "Міжнародних українських авіаліній", в результаті чого загинуло 176 чоловік. Пізніше влада Ірану визнали, що їх система ППО помилково сприйняла лайнер за загрозу, після чого послідували ракетні удари, які збили повітряне судно.

Іран, катастрофа з українським боїнгом, катастрофа українського літака

Нагадаємо, пасажирів до смерті закатували на борту російського літака, кадри ПП: "важкі травми і..."

Також Politeka писала, п'яна росіянка влаштувала бешкет на борту літака, відео: "пригрозили висадкою в Ірані"