У четвер, 30 січня, в московському аеропорту Домодєдово пілоти повідомили про загрозу вибуху

Як передає Politeka.net з посиланням на популярні Телеграм-канали Baza і Mash, в аеропорту Домодєдово екстрено приземлився пасажирський лайнер авіакомпанії S7, який прямував з Сімферополя до Москви.

За попередньою інформацією, пілоти доповіли на землю, що одна з пасажирок загрожує підірвати лайнер. На борту знаходяться 195 осіб.

"Одна з пасажирок встала в проході, взяла в руки сумку і заявила, що всередині – бомба. Поки що жодних вимог вона не пред'явила. Вона продовжує стояти в проході і відмовляється сідати на місце...", - йдеться в повідомленні Телеграм-каналу.

В даний час через заборону вильоту на всіх смугах утворилася пробка. З'явилася інформація, що літак з бомбою відправляють на буксирі на стоянку, а також що на місці вже знаходиться оперативна група.

Раніше ми повідомляли, 27 січня в Афганістані сталася авіакатастрофа. Відзначається, що повітряне судно зазнало катастрофи, упавши на територію, підконтрольну "Талібану" - в провінції Газні.

З'явилася інформація, що впав літак авіакомпанії "Ariana Afghan Airlines", який виконував рейс з Кабула в Герат. На борту цього літака перебувало 110 осіб. Пізніше представник афганських авіаліній спростував інформацію, що катастрофа сталася з їх лайнером.

Тим часом у мережі з'явилися кадри з палаючими уламками. Частини літака лежали на землі, вкритій снігом. За уточненою інформацією, судно могло належати ВПС США.

Також ми писали, 8 січня недалеко від аеропорту Тегерана в Ірані впав літак "Міжнародних українських авіаліній", в результаті чого загинуло 176 чоловік. Пізніше влада Ірану визнали, що їх система ППО помилково сприйняла лайнер за загрозу, після чого послідували ракетні удари, які збили повітряне судно.

Нагадаємо, пасажирів до смерті закатували на борту російського літака, кадри ПП: "важкі травми і..."

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