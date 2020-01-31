Обвал стався у Санкт-Петербурзі (РФ) в ході знесення СКК «Петербурзький»

Знесення Спортивно-концертного комплексу «Петербурзький» на ін. Юрія Гагаріна почали вранці 31 січня. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)

Під час знесення, близько 15:00 за місцевим премени (14:00 за Києвом) впав дах.

Руйнування комплексу почалося після того, як один з робочих відрізав частину металевого каркаса газовим інструментом. Коли дах почала розпадатися на секції і падати вниз.

На опублікованих в мережі відео видно, що робітник не встиг застрибнути в будівельну люльку.

Судячи з усього, стадіон звалився непланово. Один з робітників, який підрізав тяжі, побіг до люльці крана, але не встиг, і звалився вниз разом зі стіною.

В ГУ МНС повідомили, що під завалами спортивно-концертного комплексу в Петербурзі можуть бути люди.

За даними ЗМІ, один чоловік пропав без вісті.

На місце обрушився СКК "Петербурзький" прибула пошуково-рятувальна група, реанімація та група МНС. Рятувальники шукають зниклого.

При цьому телеграм-канал Mash повідомляє, що робітник загинув.

В Санкт-Петербурге во время сноса здания спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рухнула крыша.



Под завалами могут быть люди, сообщили в ГУ МЧС. По данным СМИ, один мужчина пропал без вести. В ролике видно, что рабочий не успел запрыгнуть в строительную люльку. pic.twitter.com/iyGtX2qMLy — Телеканал 360° (@360tv) January 31, 2020

На місці СКК «Петербурзький» хочуть побудувати найбільшу льодову арену світу.

Площа всього об'єкта, згідно з новим рішенням, складе близько 167 тисяч квадратів, висота – 49 метрів.

Місткість складе 21,5 тисячі осіб під час хокейних матчів, 23 тисячі – під час концертів. Основні трибуни розташують на другому, третьому і шостому поверхах; четвертий і п'ятий віддадуть під віп-ложі приблизно на 1800 місць.

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