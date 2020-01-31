Обвал стався у Санкт-Петербурзі (РФ) в ході знесення СКК «Петербурзький»
Знесення Спортивно-концертного комплексу «Петербурзький» на ін. Юрія Гагаріна почали вранці 31 січня. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)
Під час знесення, близько 15:00 за місцевим премени (14:00 за Києвом) впав дах.
Руйнування комплексу почалося після того, як один з робочих відрізав частину металевого каркаса газовим інструментом. Коли дах почала розпадатися на секції і падати вниз.
На опублікованих в мережі відео видно, що робітник не встиг застрибнути в будівельну люльку.
Судячи з усього, стадіон звалився непланово. Один з робітників, який підрізав тяжі, побіг до люльці крана, але не встиг, і звалився вниз разом зі стіною.
В ГУ МНС повідомили, що під завалами спортивно-концертного комплексу в Петербурзі можуть бути люди.
За даними ЗМІ, один чоловік пропав без вісті.
На місце обрушився СКК "Петербурзький" прибула пошуково-рятувальна група, реанімація та група МНС. Рятувальники шукають зниклого.
При цьому телеграм-канал Mash повідомляє, що робітник загинув.
На місці СКК «Петербурзький» хочуть побудувати найбільшу льодову арену світу.
Площа всього об'єкта, згідно з новим рішенням, складе близько 167 тисяч квадратів, висота – 49 метрів.
Місткість складе 21,5 тисячі осіб під час хокейних матчів, 23 тисячі – під час концертів. Основні трибуни розташують на другому, третьому і шостому поверхах; четвертий і п'ятий віддадуть під віп-ложі приблизно на 1800 місць.
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