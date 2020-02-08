Сили ООС продовжують нести непоправні втрати на Донбасі

Відомо, що вчора, 7 лютого, на передовій помер ветеран АТО, відомий парамедик Ігор Неділько (Фаш).

Як передає Politeka.net, цю інформацію у своєму Facebook повідомила парамедик Юлія Паєвська з позивним "Тайра".

Ігор Неділько протягом шести років не залишав передову, а за час служби у складі "Ангелів Тайри" врятував близько 400 чоловік.

"Війна своє візьме. Ти вижив в битвах, але вона тебе наздогнала відкладеною смертю - наслідками контузій і болем за долю Батьківщини. Сьогодні твоє тіло доставлено в морг на машині, в якій ти вивіз до життя сотні людей. Я не можу передати глибину мого смутку", – розповіла Паєвська.

Парамедик "Тайра" також додала, що у "Фаша" залишився на мирній території 14-річний син.

Також відомо, що Ігор Неділько воював спершу в складі 129 ОРБ. У 2015 році він перейшов у 28 омбр 18 окремого мотопіхотного батальйону, де служив до квітня 2017 року. Останні два роки був парамедиком у складі "Ангелів Тайри". Також був волонтером у "Самообороні Маріуполя".

Раніше ми повідомляли про те, що російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" зайняли нові позиції на Донбасі.

За інформацією прес-центру штабу ООС, бойовики облаштовують собі нові позиції, при цьому вони використовують для цього будинку мирного населення.

У повідомленні говориться, що БПЛА СММ зафіксували підземний бункер, побудований зовсім недавно. Він перебував у будинку, який знаходився на сході-півночі від н. п. Соснівське, неподконтрольному українській стороні.

До всього іншого безпілотник виявив, що в Соснівському бойовики "ДНР" розташувалися в не менше шести цивільних будівель. У відповідних будинків стояли військові вантажівки та автомобілі. До того ж там перебували бронетранспортер і буксируваний міномет.

У повідомленні додали, що своїми діями збройні формування Російської Федерації грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, бійці ЗСУ ефектно ліквідували ватажків "Л/ДНР", помстившись за все.

Як повідомляла Politeka, озвірілі окупанти на Донеччині розстріляли бійців ЗСУ з артилерії.

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