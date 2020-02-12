Взрыв прогримів у столиці Нідерладов Амстердамі в поштовому відділенні

Про це повідомили в місцевій поліції.

У середу, 12 лютого, близько 8 ранку в поштовому відділенні, яке розташоване в бізнес-центрі, стався вибух. Імовірно, бомба була захована в посилці.

В результаті події ніхто не постраждав. На місці працює поліція і зрывотехники.

ДОПОВНЕНО: Пізніше стало відомо про другий вибух. Він прогримів у Керкраде в нидерладском Лімбурзі.

У Керкраде вибух стався в сортувальної компанії Wiebachstraat, близько 8:30.

Там також не було зареєстровано постраждалих.

Компанія була евакуйована, і на місце події приїхала команда з дослідження вибухових речовин.

«До цих пір невідомо, чи є зв'язок з вибухом листа сьогодні вранці в Амстердамі», - сказали в поліції.

Зазначимо, це вже не перші подібні випадки в цьому році.

Кілька тижнів тому листи з вибухівкою були відправлені декільком компаніям в Нидерладах. Зокрема, їх отримали два готелі і заправна станція в Амстердамі, агент з нерухомості в Утрехті, заправна станція і гараж в Роттердамі і агентство по збору платежів в Роттердамі.

Ці вибухові речовини не спрацювали, але, на думку поліції, могли призвести до серйозних фізичних травм. Поліція припускає, що всі раніше надіслані листи від одного відправника, все вони виглядали однаково. Правоохоронці розслідують всі сценарії, включаючи вимагання.

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