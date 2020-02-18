В окупованому Криму двоє підлітків намагалися повторити звірячу бійню, яку в 2018 році влаштував Владислав Росляков в одному з керченських коледжів

Послідовники підлітка, причетного до вбивства 20 осіб в своєму власному навчальному закладі, також виявилися з Керчі. Як повідомляє російське ФСБ, підлітків затримали за підозрою у підготовці двох терактів в школах Керчі. У них знайшли саморобні бомби.

Підлітки збирали вибухові пристрої за інструкціями з інтернету і навіть випробовували їх на домашніх тваринах. Про це вони розповіли під час допиту.

«Котів вбивали, одного підпалили розчинником, іншого в стінку кинули», - розповів один із затриманих.

Також уточнюється, що хлопці 2003 і 2004 років народження були послідовниками Владислава Рослякова.

Ще одного молодика затримали вже в Росії – в Курганській області. За даними слідства, він знав про підготовку терактів. Зараз він проходить у справі свідком.

Нагадаємо, що страшний теракт в Керческом політехнічному коледжі відбувся 17 жовтня 2018 року. Тоді 18-річний студент Владислав Росляков заклав бомбу в будівлі і відкрив безладну стрілянину по учнях. Пізніше він застрелився. Всього в теракті загинула 21 людина і ще 67 постраждали.

До цього ми писали про те, що жертва бійні в політехнічному коледжі Керчі залишилася без грошової компенсації. Мова йде про 16-річну студентку Наталію Калиниченко, яка в результаті теракту, організованого керченською стрільцем Владиславом Росляковым, позбулася стопи.

Окупаційна влада півострова забула про свої обіцянки, що всім постраждалим нададуть допомогу, в тому числі і фінансову, тому сьогодні вона відмовляється виплачувати пораненої студентці компенсацію в розмірі 500 тисяч рублів (за курсом — 210 тисяч гривень).

Як повідомив батько дівчини Юрій, маріонетка Кремля Сергій Аксьонов під час зустрічі назвав їх сім'ю «неблагополучною» і заявив, що «їм велено не давати грошей».

Прихильники Кремля, в свою чергу, продовжують заявляти, що сім'я постраждала 16-річної дівчини, якій ампутували стопу,нібито отримала компенсацію у повному розмірі.

Нагадаємо, "Кримнаш" приголомшив рішенням по керченському теракту: вже всі забули.

Як повідомляла Politeka, у Росії знімають фільм про теракт в Керчі: торкнеться проблеми підлітків.

Також Politeka писала, що Рослякова все ще не поховали: Керченська трагедія обростає новими загадками.