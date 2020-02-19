На південному сході Австралії в повітрі зіткнулися два легкомоторні літаки

В результаті інциденту чотири людини загинули. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)

Катастрофа сталася в штаті Вікторія приблизно за 120 км на північ від Мельбурна 19 лютого в 11:25 за місцевим часом (2:25 за Києвом).

Після сигналу про подію на місце аварії прибули наряди поліції, рятувальники і лікарі, проте врятувати членів екіпажів не вдалося.

За даними управління безпеки цивільної авіації, зіткнулися літаки Piper Seminole, зареєстрований в льотній школі Moorabbin Aviation Services, і приватний літак Beechcraft Travel Air, зареєстрований на півострові Морнінгтон. Вони виконували тренувальні польоти.

У першому повітряному судні, яке вилетіло з аеродрому Мангалор, перебували пілот і інструктор. У другому також знаходилися дві людини. Тіла загиблих поки не опізнані.

Обидва повітряних судна отримали сильні пошкодження при зіткненні.

Зараз слідчі вивчають місця падіння літаків і з'ясовують, яким чином вони опинилися на одній траєкторії польоту. До розслідування причин аварії залучено управління цивільної авіації та безпеки польотів (CASA) і Австралійське бюро транспортної безпеки.

Нагадаємо, 16 лютого туристичний літак з людьми на борту не долетів до пункту призначення.

Літак Piper PA-28 зазнав аварії у французькій комуні Крессейль.

На борту знаходився пілот і три пасажири. Вижили під час аварії літака в районі плато Ларзака не було.

За інформацію журналістів, пілот втратив контроль над повітряним судном, і після удару при невдалому приземленні літак з людьми раптово загорівся. Коли на місце події прибули пожежники, від лайнера вже майже нічого не залишилося.

Four people have been killed after two planes collided at Mangalore in the state's north-east.



Witnesses have told investigators the aircraft performing training flights, crashed in mid-air. @Eliza_Rugg9 #9News pic.twitter.com/ya02En233Z — Nine News Melbourne (@9NewsMelb) February 19, 2020

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