На південному сході Австралії в повітрі зіткнулися два легкомоторні літаки
В результаті інциденту чотири людини загинули. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)
Катастрофа сталася в штаті Вікторія приблизно за 120 км на північ від Мельбурна 19 лютого в 11:25 за місцевим часом (2:25 за Києвом).
Після сигналу про подію на місце аварії прибули наряди поліції, рятувальники і лікарі, проте врятувати членів екіпажів не вдалося.
Засідання Радбезу ООН по Україні, скандал з «слугою народу» і витівка Богдана – головне за ніч
Зірка "Величного Століття" вразила зовнішністю у звичайному житті: "зовсім інша людина"
Кароль, Никитюк та інші зірки, у яких не склалося в особистому житті: топ самотніх красунь
Зеленський поплатився за скандал зі своєю російською подругою: «Ми більше не побачимо...»
За даними управління безпеки цивільної авіації, зіткнулися літаки Piper Seminole, зареєстрований в льотній школі Moorabbin Aviation Services, і приватний літак Beechcraft Travel Air, зареєстрований на півострові Морнінгтон. Вони виконували тренувальні польоти.
У першому повітряному судні, яке вилетіло з аеродрому Мангалор, перебували пілот і інструктор. У другому також знаходилися дві людини. Тіла загиблих поки не опізнані.
Обидва повітряних судна отримали сильні пошкодження при зіткненні.
Зараз слідчі вивчають місця падіння літаків і з'ясовують, яким чином вони опинилися на одній траєкторії польоту. До розслідування причин аварії залучено управління цивільної авіації та безпеки польотів (CASA) і Австралійське бюро транспортної безпеки.
Нагадаємо, 16 лютого туристичний літак з людьми на борту не долетів до пункту призначення.
Літак Piper PA-28 зазнав аварії у французькій комуні Крессейль.
На борту знаходився пілот і три пасажири. Вижили під час аварії літака в районі плато Ларзака не було.
За інформацію журналістів, пілот втратив контроль над повітряним судном, і після удару при невдалому приземленні літак з людьми раптово загорівся. Коли на місце події прибули пожежники, від лайнера вже майже нічого не залишилося.
Нагадаємо, що вертоліт з росіянами впав при зльоті: перші подробиці і кадри з місця авіакатастрофи.
Як повідомляла Politeka, літак з росіянами впав на злітну смугу: люди падали один за іншим, з'явилося відео.
Також Politeka писала, що Airbus розірвало в Антальї, опубліковані фото.