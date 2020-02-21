Батьки не знаходять собі місця

У Києві зникла дитина

Зникла школярка Потапова Олександра Олександрівна, 14 років. Її бачили останній раз у четвер, 20 лютого. Вона пішла з дому і досі не повернулася. Прес-служба поліції Київської області опублікувала фотографію і прикмети Саші.

Прикмети дівчинки: на вигляд зниклої 14-15 років. Зріст дівчинки – 150 см, середньої статури. Темно-русяве довге волосся. Особлива прикмета – Саша носить окуляри.

У день зникнення на дівчинці були яскраво-жовта куртка, сині штани і помаранчева шапка. В чорних черевиках, а за плечима яскраво-фіолетовий рюкзак.

В поліції просять при отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження Олександри телефонувати за номером "102".

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«Ширяевским відділенням поліції встановлюється місцезнаходження Грибанової Христини Юріївни, 2004 року народження, 07 лютого поточного року пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася», - йдеться в повідомленні.

Розшукуваної на вигляд 14-15 років, зріст 155 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі, обличчя кругле. Була одягнена у темно-синю куртку.

Знайшов прохання телефонувати на спецлінію «102».

Нагадаємо, що в Павлограді пропав безвісти Леонід Агафонов. Чоловіка розшукують вже протягом шести років.

Відомо, що 26 грудня 2014 він покинув територію санаторію "Самарський" і з того часу його місцезнаходження невідоме.

На вигляд Леоніду 55 років, зріст 170 см, середньої статури, волосся темно-русяве з сивиною, губи тонкі, очі карі. Варто відзначити, що на нижній губі праворуч у нього шрам близько 2 див.

Усі, хто знає хоч якусь інформацію про місцезнаходження Леоніда Агафонова, прохання повідомити до чергової частини Павлоградського відділу поліції за телефонами (066) 520 09 70 (чергова частина), (099) 921 51 60 (розшукова група).

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