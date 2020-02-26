Інцидент стався сьогодні вдень, 26 лютого, в Києві

Як стало відомо, українець здійснив самопідпал під Офісом президента. За словами очевидців, палаючий чоловік вибіг з натовпу. За попередньою інформацією, він облив себе бензином і спалахнув, як факел, щоб звернути на себе увагу.

Відзначимо, в цей час тут проходили мітинг медиків, а також ще одна акція з плакатами "Віддати стадіон громаді".

Незважаючи на те, що чоловіка майже відразу загасили, він отримав серйозні травми. На місці працювала бригада "швидкої допомоги".

В даний час ще невідомі причини, що спонукали чоловіка вчинити самопідпал. Також поки що немає інформації, чи мав він якесь відношення до пікету медиків або акції зі "стадіоном".

Раніше ми повідомляли, 19 лютого під вікнами Офісу президента пройшов мітинг проти скандальних медіа-реформ. Зокрема, учасники заявили про неприйняття законопроектів "Про медіа" і "Про дезінформацію", які за їхніми словами можуть знищити свободу слова в нашій країні.

Українці не стрималися від коментарів з приводу події:

"Давно пора. І так довго терпимо, що б потім і не вийшло ...", "Половину міністрів з Гончаруком та половину Ради вивести на майдан щоб люди судили, а не продажні суди", "Давно пора. А ми повинні їх потримати , тому що якщо народ буде мовчати, то наші депутати ще більше знахабніють "," У людей вже накипіло "," Сам винен! Шалену собаку треба було відразу ізолювати".

Були серед українців й ті, хто підтримав Володимира Зеленського і порадили йому триматися, переживши все з гідністю. Вони також стверджували, що акцію нібито влаштували "порохоботи", які намагаються повернутися до влади.

Нагадаємо, чоловік підпалив себе перед резиденцією президента.

Також Politeka повідомляла, що школярі заживо підпалили однолітка.