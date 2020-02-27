Чоловік, напевно, вирішив помститися за звільнення

Як передає Politeka.net, про це інформують місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що бійня сталася в американському штаті Вісконсін.

Зокрема, вчора, 26 лютого, чоловік відкрив стрілянину по відвідувачах в пивоварному комплексі, який знаходиться в Міллуокі.

За інформацією журналістів, бійню влаштував чоловік, який раніше працював на пивоварні, але потрапив під скорочення. Відомо, що фатальна НП сталася в адміністративній будівлі компанії MolsonCoors.

"Поліцейські виявили підозрюваного - 51-річного жителя Мілуокі - померлою, очевидно, від вогнепального поранення, нанесеного самому собі. Зараз ми виявили тіла ще шести дорослих осіб. Всі вони працювали на MolsonCoors", - заявив у коментарі журналістам шеф поліції міста Альфонсо Моралес.

Мер населеного пункту, в якому сталася бійня, назвав інцидент "громадської трагедією", але відмовився озвучувати версії мотивів чоловіка, який стріляв.

Раніше ми розповідали про те, що відомого бізнесмена знайшли з простреленою головою у центрі Києва. За інформацією журналістів, тіло бізнесмена знайшли друзі. Чоловік не відповідав на дзвінки, тому його адвокат з дружиною та ще одним знайомим вирішили провідати чоловіка.

Убитим виявився бізнесмен Леонід Вульф. В руках у нього був пістолет-кулемет "Скорпіон". Тут же знайшли і одну відстріляну гільзу. Обстановка у квартирі не була порушена, що не могло вказувати на боротьбу, вхідні двері та замки в цілості, тому поки основна версія слідства - самогубство.

Один із знайомих Вульфа розповів поліції, що незадовго до смерті він йому дзвонив і скаржився на погане самопочуття. Слідство перевіряє версію про самогубство.

Наголошується, що бізнесмен переживав фінансові труднощі. Також у нього були проблеми зі здоров'ям.

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