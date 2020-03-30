54-річного міністра фінансів німецького штату Гессен Томаса Шефера виявили мертвим біля залізничних шляхів в суботу, 28 березня

Прокуратура Вісбадена заявила, що сталося самогубство.

Прем'єр-міністр штату Фолькер Буфф'є підтвердив на наступний день, що Шефер покінчив з собою. При цьому політик назвав можливу причину - Шефер «глибоко переживав» за те, як впорається штат з економічними наслідками після пандемії коронавіруса.

«Ми в шоці, ми в невірстві і, перш за все, нам шалено сумно», - сказав Буфф'є у зверненні.

Помітно вражений Буфф'є нагадав, що Шефер, який 10 років був фінансовим керівником Гессена, працював «вдень і вночі», щоб допомогти компаніям і працівникам впоратися з економічним впливом пандемії.

«Сьогодні ми повинні припустити, що він був глибоко стурбований», - сказав Буфф'є, близький союзник канцлера Ангели Меркель.

«Саме в цей важкий час нам була б потрібна така людина, як він», - додав він.

У Шефера залишилися дружина і двоє дітей.

Зазначимо, Гессен є центром для фінансової столиці Німеччини Франкфурта, де розташовані головні кредитори, такі як Deutsche Bank і Commerzbank. Європейський центральний банк також знаходиться у Франкфурті.

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За станом на 29 березня у Німеччині загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 52547, кількість загиблих - 389. За добу виявлено 3965 нових випадків інфікування. Найбільше постраждали від епідемії федеральні землі Баден-Вюртемберг, Баварія і Північний Рейн-Вестфалія.

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