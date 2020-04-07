Російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" намагалися провести аэроразведку позицій бійців ЗСУ

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-центр штабу ООС.

За інформацією штабу, бійці ЗСУ домоглися важливого успіху на передовій 5 квітня.

Зокрема, на Світлодарьскому напрямку військовослужбовцям вдалося збити безпілотний літальний апарат "Застава" Bird Eye вартістю $2 млн, який був створений в Росії.



"Цей БПЛА з 2012 року проводиться в Російській Федерації", - інформує прес-центр.



Також повідомляється, що збитий безпілотник був передано відповідним фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення даних з носіїв.

"Слава Україні, смерть ворогам!", "І ця бляшанка коштує 2 мільйони?", "Збитий дрон потрібно передати Трампу, Меркель, ОБСЄ", "Можливо журналісти наплутали і $ 2M це вартість розробки і запуску в серію такого апарату?", "Спасибі Воїнам світла! Знищивши цю хрінь ви зберегли життя наших воїнів!", - підтримали українці бійців в коментарях.

Пізніше стало відомо, російсько-окупаційні війська планували скинути на позиції сил ООС вибухівку.

Відомо, що інший ворожий квадрокоптер завис над позиціями української армії і був ліквідований зі стрілецької зброї.

"До звичайного китайського квадрокоптеру DJI Mavic Pro терористи приєднали механізм скидання саморобної вибухівки. Кустарний снаряд був невеликим, начинений дрібними уламками, здатними наносити важкі поранення. За даними, які вдалося вважати з дрона, він використовувався російськими окупантами з грудня 2017 року... Коли ввечері цей квадрокоптер на малій висоті завис над нашим ВОПом, холодноярці швидко помітили і підвели його автоматною чергою. Тому, підступним планам ворога здійснитися не вдалося", - поінформувала прес-служба 93 омбр.

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