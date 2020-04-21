Відома модель та колишня зірка Playboy Ешлі Меттінглі пішла з життя у віці 33 років

Цю інформацію вже підтвердили американські ЗМІ, передає Politeka.net.

Повідомляється, що дівчина була знайдена мертвою у власному будинку в Остіні (штат Техас).

За інформацією ЗМІ, зірка Playboy Ешлі Меттінглі вчинила самогубство, хоча подробиці трагедії поки не повідомляються.

Поліцію викликав стурбований друг Ешлі, який давно не одержувала від неї звісток. Поруч з тілом відомої моделі була знайдена прощальна записка, зміст якої поліцейськими не розголошується.

Брат-близнюк Ешлі Біллі підтвердив інформацію про смерть Ешлі і назвав свою сестру «рок-зіркою» і «королевою краси».

«... Я не можу знайти слів, щоб сказати, тому я просто залишу це тут. Я люблю тебе і буду сумувати за тобою кожен день. Лети, старша сестра, я знаю, що ти самий прекрасний ангел на небесах», - написала також її сестра Крісті в соціальних мережах.

За словами її близький, Ешлі Меттінглі мала серйозні проблеми з алкоголем, а карантин на тлі епідемії вірусу тільки погіршив ситуацію. Хоча напередодні смерті модель, щоб хоч якось подолати самотність, взяла собі цуценя лабрадора ретрівера.

Раніше ми розповідали про те, що зірка "Рембо" Брайан Деннехі пішов з життя. Сумну новину у своєму Instagram повідомив Сильвестр Сталлоне.

Як стверджують джерела в правоохоронних органах, Брайан Деннехі помер у віці 81 року по природних причинах, а не від китайського вірусу.

"Великий актор Брайан Деннехі помер. Він просто був блискучим виконавцем Він також був ветеринаром у В'єтнамі, і дуже мені допоміг побудувати характер Рембо. Світ втратив великого артиста", - написав Сталлоне.

Варто відзначити, що Брайан Деннехі також знявся в таких картинах, як «Історія Джекі Прессера», «Ромео + Джульєтта», він також озвучував персонажа Джанго в мультфільмі «Рататуй»

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