Пікет ввечері 27 квітня під вікнами Офісу президента Володимира Зеленського переріс у бунт біля будинку генпрокурора Ірини Венедиктової

Раніше ми повідомляли, що причиною переполоху стало закриття СБУ досудового розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Українці обурені тим, що до кінця слідства ще залишалося три місяці. Пікетувальники переконані, що "справу зливають".

Як передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал Pavlovsky News, після Офісу президента бунт продовжився під будинком, де ймовірно, проживає Венедиктова.

"Друзі Гандзюк та активісти запалили фаєри, увімкнули голосно музику та стали кликати прізвища Венедиктової. Таким чином протестувальники висловили своє невдоволення через завершення досудового розслідування по справі Гандзюк", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, серед претензій мітингувальників згадується, що "передати справу до суду "як є" просили адвокати одного з підозрюваних у замовленні вбивства - Владислава Мангера". Крім того, організатор злочину Олексій Левін не дав свідчень і заявив про відмову від співпраці зі слідством, як і підозрюваний Ігор Павловський, який також не дав жодних свідчень.

Зазначимо, всього було повідомлено про підозру 10 особам.

До цього ми писали, що Володимир Зеленський у річницю смерті Гандзюк, 4 листопада 2019 року, пообіцяв покарати винних у її вбивстві.

«Рік без Катерини Гандзюк. Всі замовники будуть знайдені і покарані. Обіцяю», — Зеленський зазначив у своєму пості на Фейсбук.

Користувачі мережі по-різному відреагували на слова президента, судячи з коментарів: «Знаємо, що ви робите все можливе», «сподіваюся», «дай Боже вам сил», «свіжо переказ», «хотілося б сподіватися», «не треба обіцянок. Просто знайдіть і по всій строгості закону».

Нагадаємо, вбивця Гандзюк зізнався у всьому.

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