Літак з пілотами впав на житловий будинок під час демонстраційного польоту

Трагедія сталася в неділю, 17 травня, в районі канадського міста Камлупс. Навчально-тренувальний літак Canadair CT-114 Tutor пілотажної групи Snowbirds розбився під час демонстраційного туру по країні. Про це повідомили представники ВПС Канади.

У катастрофі загинув один з членів екіпажу, в той час як другий був доставлений в лікарню з серйозними травмами. У той же час лікарі уточнюють, що загрози для життя другого льотчика немає.

Відомо, що загиблою виявилася капітан Дженн Кейсі, яка працювала журналістом і приєдналася до ВПС Канади тільки два роки тому.

У мережі з'явилися кадри з моментом катастрофи. Так, на відео можна побачити, як літак різко набирає висоту, а потім так само стрімко падає. Причини НП з'ясовуються.

Раніше ми писали про авіакатастрофу в Болівії. За інформацією журналістів, військовий легкомоторний літак Beechcraft Baron B-55 повинен був повернути іспанців на батьківщину з-за епідемії вірусу, яка не обійшла стороною і Болівії.

Катастрофа сталася недалеко від південно-східного міста Тринідад, звідки громадян Іспанії доставляли в більш великий транспортний вузол Санта-Крус. Через 12 хвилин після зльоту пілот легкомоторного літака повідомив про намір повернутися в аеропорт Тринідаду через відмову двигуна.

Нагадаємо, літак з іноземцями зазнав аварії: «через 12 хвилин після зльоту пілот повідомив про...», подробиці трагедії.

Як повідомляла Politeka, пасажирські літаки зіткнулися в аеропорту столиці: "розвернуло на 90 градусів і...".

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