Екс-ватажок "ДНР "Ігор Гиркін (Стрельцов) заявив, що особисто віддавав накази вбивати й мордувати українців

Про це розповів в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



За його словами, він особисто розстріляв однієї людини.

"Страчено було четверо. Ну ще, може, стільки ж приблизно. Може бути, трохи більше. Я розстріляв одного вбивцю, який у п'яному вигляді вбив одного та поранив двох ополченців, перед цим покинувши позиції з зброєю в руках", - заявив він.

За його словами, він був "змушений" створити військовий трибунал на Донбасі.

"Накази були підписані відповідно мою розумію ситуації. Я розумів, що безсудні розстріли більше неприпустимі, раз встановлюється влада і організовується регулярна війна, тому з наявних у мене в розпорядженні кадрів - дуже мізерних з точки зору як освіти, так і загальних якостей - мені довелося зліпити військовий трибунал і особисто взяти на ньому головування. Я про це не шкодую", - сказав колишній бойовик.

Крім того, Гиркин підтвердив, що особисто віддав наказ розстріляти Поправко і Дяковского. Він стверджує, що вони були членами "Правого сектора" і готували провокації.

"Спіймали Двох з п'яти. Так, ці люди були розстріляні за моїм наказом. Живим їм ніхто живіт не розрізав. Шкодую, що їх розстріляли? Ні, вони були ворогами", - сказав Гиркін.

Раніше, в одному з інтерв'ю колишній міністр оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігор Гиркін, він же Стрельцов, заявив, що Олександр Лукашенко захопить Смоленськ



За його словами, президент Білорусі розкрив себе ще в 2014 році, коли не визнала приєднання Криму до Росії та надавав допомогу Києву.



"Хто є хто стало відомо ще в 2014 році, причому скрізь. Олександр Лукашенко показав себе ще тоді, як ворог Російської Федерації та російського народу. Він керувався турботою про Білорусі, або ж особистим егоїзмом. Але це неважливо. А важливо, насправді те, що він публічно виступив проти російської ирриденти, проти возз'єднання РФ", - стверджує він.

Нагадаємо, орда Путіна на Донбасі поповнилася особливим контингентом: що собою представляє "еліта Л/ДНР".

Як повідомляла Politeka, путінських бойовиків чекає розплата, екс-ватажок терористів розкрив деталі.