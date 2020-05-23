Пожежники майже одразу приїхали на місце НП

Сильна пожежа виникла в одній з палат судинного відділення

Як передає Politeka.net, про це інформують російські ЗМІ у своїх Telegram-каналах.

Відомо, що трагедія сталася вчора ввечері, 22 травня, в Татарстані.

В російському Зеленодольську в місцевій лікарні спалахнула потужна пожежа. За інформацією рятувальників, загоряння сталося в одній з палат судинного відділення на першому поверсі.

Площа горіння склала три кв. метра, а з медичного закладу були евакуйовані 88 осіб.

Рятувальники стверджують, що перше повідомлення про пожежу вони отримали у 22:15 22 травня, а відкрите горіння було ліквідовано вже в 22:31.

Серед потерпілих, як відзвітувало управління Моз у Татарстані, двоє отримали опіки, ще двоє пацієнтів, які отруїлися продуктами горіння. Вже пізніше з'явилася інформація, що в результаті пожежі загинули, як мінімум, три людини.

Очевидці трагедії стверджують, що спершу виникли проблеми з освітленням, а потім з палати на першому поверсі пішов чорний дим.

Джерело в силових відомствах також озвучив можливу причину займання в лікарні, що призвело до людських жертв.

«Поки розглядається версія короткого замикання», — повідомив інсайдер.

В больнице Зеленодольска возник пожар в сосудистом отделении учреждения. В соцсети "ВКонтакте" появилось #ВИДЕО, на котором запечатлены действия прибывших к месту ЧП сотрудников МЧС.



В результате пожара погибли два человека. pic.twitter.com/KemajguEt0 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) May 22, 2020

Раніше ми розповідали про пожежу, яка сталася в іншій російській лікарні. Повідомляється, що НП сталася вранці, 12 травня, в Санкт-Петербурзі.

Займання сталося в так званому "вірусному відділенні" в лікарні Святого Георгія, де лежали тяжкохворі пацієнти з китайським вірусом.

В результаті пожежі загинули, як мінімум, п'ятеро пацієнтів. Всі вони були підключені до апарату штучної вентиляції легенів. Люди самостійно не могли пересуватися і, таким чином, втратили мінімальних шансів на порятунок.

Нагадаємо, масштабна пожежа спалахнула на ринку в Києві, дим видно здалеку: кадри НП.

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